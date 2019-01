Зонд NASA вийшов на орбіту одного з найбільш небезпечних для Землі астероїдів

Космічний апарат NASA OSIRIS-REx вийшов на орбіту астероїда 101955 Бенну, який вважається одним із найбільш небезпечних для мешканців Землі небесних тіл.

Місія біля Бенну триватиме протягом двох років. Зокрема, вчені здійснять детальне картографування поверхні астероїда, щоб отримати можливість створити його тривимірну модель. Це допоможе передбачати його орбіту в майбутньому.

Наразі точно передбачити рух цього космічного тіла ще не можливо, проте точно відомо, що в найближчі століття він неодноразово небезпечно наближатиметься до Землі.

Зокрема, зближення із Землею у 2135 році може змінити його орбіту, зробивши майбутнє зіткнення із нашою планетою неминучим.

Довжина Бенну становить 500 м.

Окрім потенційної небезпеки для Землі, він також цікавить учених завдяки своїй будові. Це досить рідкісний вуглецевий астероїд, на поверхні якого можуть міститися органічні полімери. Крім того, речовина, якою вкрито поверхню астероїда, майже не змінилася з часів формування Сонячної системи.

