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Ракурс
Астронавти, які застрягли на МКС, повернуться на Землю не раніше лютого

Астронавти, які застрягли на МКС, повернуться на Землю не раніше лютого

24 сер 2024, 20:46
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Голова NASA Білл Нельсон повідомив, що екіпаж першого пілотованого польоту Boeing Starliner повернеться на Землю на борту SpaceX Crew Dragon місії Crew-9 аж у лютому наступного року. Корабель Боїнг повернеться у автоматичному режимі без екіпажу.


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Американське космічне агентство НАСА 24 серпня оголосило, що астронавти Суніта Вільямс і Бутч Вілмор, які не можуть залишити Міжнародну космічну станцію, повернуться на Землю не раніше лютого 2025 року.

Астронавти прилетіли на станцію 5 червня на новітньому кораблі Starliner компанії Boeing і мали провести там лише вісім днів. Однак у корабля виявилися серйозні технічні проблеми, через які повертатися нею на Землю небезпечно.

На прес-конференції в суботу адміністратор НАСА Білл Нельсон оголосив, що за Вільямс та Вілмор відправлять корабель компанії Space X. Starliner повернуть на Землю без екіпажу.

Місія розпочалась 5 червня цього року, і мала закінчитись через 8 днів, але, через проблеми з двигунами, екіпаж досі знаходиться на борту Міжнародної космічної станції. Загалом Суніті Вільямс та Бутчу Вілмору доведеться провести на орбіті 8 місяців.

Джерело: Ракурс


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