Дональд Трамп планує призначити Джареда Айзекмана головою NASA

https://racurs.ua/ua/n201854-tramp-planuie-pryznachyty-ayzekmana-golovou-nasa.html

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ДОнальд Трамп пропонує призначити головою NASA мільярдера Джареда Айзекмана. Він став першим непрофесійним астронавтом у відкритому космосі.

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Трамп називає Айзекмана «досвідченим бізнесменом, філантропом, пілотом і астронавтом». Айзекман каже, що для нього «велика честь» стати кандидатом на посаду керівника NASA. Водночас він не має ані політичного, ані державного досвіду.

Американські медіа припускають, що якщо кандидатуру Айзекмана затвердить Сенат, то він, імовірно, поглибить залежність NASA від приватних компаній для доступу до космосу.