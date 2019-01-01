Космічний апарат NASA сьогодні наблизиться до найвіддаленішого об'єкта Сонячної системи за всю історію досліджень (ІНФОГРАФІКА)

«Нові горизонти» поблизу Ultima Thule, ілюстрація: NASA

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Зонд NASA «Нові горизонти» сьогодні наблизиться до найбільш віддаленого об'єкта Сонячної системи, якого коли-небудь досягали космічні апарати — астероїда Ultima Thule, повідомляє видання Daily Mail.

Цей доволі примітивний астероїд розташований на відстані 6,5 млрд км від Землі. Вчені сподіваються, що його дослідження допоможе дізнатися більше про часи формування Сонячної системи.

Ultima Thule за своєю формою нагадує арахіс, його довжина становить 32 км, ширина 20 км.

Очікується, що до астероїда зонд «Нові горизонти» наблизиться о 12.33 за часом Східного узбережжя США (о 19.33 за київським часом).

Проліт зонда повз астероїд буде доволі швидким — швидкість «Нових горизонтів» становитиме 14 км/сек.

Сім приладів на борту будуть записувати зображення з високою роздільною здатністю і збиратимуть дані про розмір і будову Ultima Thule.

Перші знімки з’являться наступного тижня, для отримання всіх зібраних даних знадобиться 20 місяців.

Попри призупинення роботи частини урядових установ (так званий shutdown) у США, NASA планує вести пряму трансляцію. У космічному агентстві зазначають, що «контракт для цих заходів був заздалегідь профінансований».

Втім, відео прольоту космічного апарата повз астероїд в реальному часі не буде доступне — радіосигналу потрібно шість годин, щоб дістатися від зонда поблизу Ultima Thule до Землі, і ще шість годин, щоб доставити відповідь.

У NASA зазначають, що спробують отримати зображення астероїда, які будуть утричі більшими, ніж зображення Плутона, зроблені «Новими горизонтами» в 2015 році.

Нагадаємо, цього місяця відбудуться ще кілька важливих подій, пов’язаних із дослідженням космосу.