Космический аппарат NASA сегодня приблизится к самому отдаленному объекту Солнечной системы за всю историю исследований (ИНФОГРАФИКА)

«Новые горизонты» вблизи Ultima Thule, иллюстрация: NASA

https://racurs.ua/n116336-kosmicheskiy-apparat-nasa-segodnya-priblizitsya-k-samomu-otdalennomu-obektu-solnechnoy-sistemy.html

Racurs.ua

Зонд NASA «Новые горизонты» сегодня приблизится к наиболее удаленному объекту Солнечной системы, которого когда-либо достигали космические аппараты — астероиду Ultima Thule, сообщает издание Daily Mail.

Этот довольно примитивный астероид расположен за 6,5 млрд км от Земли. Ученые надеются, что его исследование поможет узнать больше о временах формирования Солнечной системы.

Ultima Thule по своей форме напоминает арахис, его длина составляет 32 км, ширина 20 км.

Ожидается, что к астероиду зонд «Новые горизонты» приблизится в 12.33 по времени Восточного побережья США (в 19.33 по киевскому времени).

Пролет зонда мимо астероида будет достаточно быстрым — скорость «Новых горизонтов» составит 14 км/сек.

Семь приборов на борту будут записывать изображения с высоким разрешением и собирать данные о размере и строении Ultima Thule.

Первые снимки появятся на следующей неделе, для получения всех собранных данных понадобится 20 месяцев.

Несмотря на приостановление работы части правительственных учреждений (так называемый shutdown) в США, NASA планирует вести прямую трансляцию. В космическом агентстве отмечают, что «контракт для этих целей был заранее профинансирован».

Впрочем, видео пролета космического аппарата мимо астероида в реальном времени не будет доступно — радиосигналу нужно шесть часов, чтобы добраться от зонда вблизи Ultima Thule к Земле, и еще шесть часов, чтобы доставить ответ.

В NASA отмечают, что попытаются получить изображения астероида, которые будут в три раза большими, чем изображения Плутона, сделанные «Новыми горизонтами» в 2015 году.

Напомним, в этом месяце состоятся еще несколько важных событий, связанных с исследованием космоса.