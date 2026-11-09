Микрочип с упоминанием об Украине отправится к Сатурну вместе с миссией NASA. Фото:

https://racurs.ua/n217316-mikrochip-s-upominaniem-ob-ukraine-otpravitsya-k-saturnu-vmeste-s-missiey-nasa.html

Ракурс

Українська компанія візьме участь у космічній місії NASA.

У рамках місії Dragonfly технологічна компанія BlueBird Tech нанесе на спеціальний кремнієвий мікрочіп назву бренду та згадку про Україну. Мікрочіп подолає понад 3,5 млрд км, щоб стати частиною однієї з найочікуваніших дослідницьких місій сучасності. Він повинен дістатися до Титана, який є найбільшим супутником Сатурна. Про це повідомляється на сайті BlueBird Tech.

Для нас символічно долучитися до амбіційного наукового проекту NASA, який допоможе людству краще розуміти походження Всесвіту. Ми впевнені, що українські технології та інженерна експертиза мають звучати у світі на всіх рівнях — від оборонних розробок до освоєння космосу, — зазначили в компанії.

Зазначається, що BlueBird Tech отримала офіційний символічний посадковий талон для участі в міжпланетній дослідницькій програмі.

Старт місії Dragonfly запланований на липень 2028 року. Космічний апарат на орбіту доставить ракета-носій SpaceX Falcon Heavy. Досягти поверхні Титана він повинен у грудні 2034 року.

У рамках місії NASAхоче з’ясувати, чи могли на Титані сформуватися хімічні умови, подібні до тих, що передували появі життя на Землі. Роботизований літальний октокоптер Dragonfly на Титані перелітатиме з місця на місце, досліджуватиме різні ділянки супутника та збиратиме зразки ґрунту для аналізу. Це буде можливо завдяки щільній атмосфері Титана та низькій гравітації.

Як відомо, феномен Титана вважається одним із найдивовижніших небесних тіл у Сонячній системі. На його поверхні є річки, озера та моря, але замість води вони наповнені рідким метаном й етаном, а атмосфера насичена складними вуглеводневими сполуками.

Нагадаємо, у жовтні українська компанія Himera спільно з данською GomSpace вивела на орбіту супутник Obria Nano — перший тестовий апарат майбутньої незалежної української мережі зв’язку. Супутник уже розпочав роботу в космосі.