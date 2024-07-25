Космічний телескоп NASA зробив знімок екзопланети Epsilon Indi Ab, фото: NASA, ESA, CSA, STScI, E. Matthews (Max Planck Institute for Astronomy)

https://racurs.ua/ua/n197657-djeyms-vebb-zrobyv-znimok-velycheznoyi-holodnoyi-ekzoplanety-nepodalik-vid-sonyachnoyi-systemy.html

Ракурс

Міжнародна група астрономів за допомогою космічного телескопа «Джеймс Вебб» зробила знімок розташованої за приблизно 12 світлових років від Землі екзопланети Epsilon Indi Ab.

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Це одна з найхолодніших екзопланет, які спостерігалися на сьогодні, з приблизною температурою 2 °C — холодніше, ніж будь-яка інша сфотографована планета за межами нашої Сонячної системи й будь-який інший подібний об'єкт за винятком одного вільноблукаючого коричневого карлика. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Epsilon Indi Ab має масу у кілька разів більшу, ніж у Юпітера, й обертається навколо зірки Epsilon Indi A, яка приблизно такого ж віку, як наше Сонце, але трохи холодніша.

Це відкриття є захоплюючим, тому що планета дуже схожа на Юпітер — вона трохи тепліша і масивніша, але більше схожа на Юпітер, ніж будь-яка інша планета, яку раніше знімали, — наголошують учені.

Раніше сфотографовані екзопланети, як правило, є наймолодшими, найгарячішими екзопланетами, які все ще випромінюють значну частину енергії, отриманої від моменту їх формування. Коли планети охолоджуються і стискаються протягом свого життя, вони стають значно тьмянішими, і тому їх важче зобразити.

Epsilon Indi Ab лише на 100 градусів за Цельсієм тепліша за газові гіганти в нашій Сонячній системі. Це дає астрономам рідкісну можливість вивчити склад атмосфери справжніх аналогів Сонячної системи.

Наразі учені змогли зробити лише кілька фотометричних вимірювань атмосфери, проте вже виявилося, що планета тьмяніша, ніж очікувалося, на коротких хвилях. Учені вважають, що це може означати наявність значної кількості метану, чадного газу та вуглекислого газу в атмосфері планети, які поглинають короткі хвилі світла. Це також може свідчити про дуже хмарну атмосферу.

Пряме зображення екзопланет є особливо цінним — учені можуть безпосередньо збирати світло від спостережуваної планети та порівнювати його яскравість на різних довжинах хвиль