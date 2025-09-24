Ракурсhttps://racurs.ua/
Знімок області зореутворення, розташованої за 1 тис. світлових років від Землі, фото: X-ray: NASA/CXC/SAO; Infrared: NASA/ESA/CSA/STScI; Image Processing: NASA/CXC/SAO/J. Major
Дивовижне фото «космічного волосся» опублікувало NASA
NASA на своїх сторінках у соцмережах опублікувала дивовижне фото розташованої за 1 тис. світлових років від Землі області зореутворення.
Зображення було утворено шляхом поєднання даних від космічної рентгенівської обсерваторії «Чандра» та космічного телескопа орбітального інфрачервоного космічного телескопа «Джеймс Вебб».
Поєднання даних «Чандра» та «Джеймса Вебба» дало нам цей приголомшливий вид на область зореутворення, на якому виділяється рожевий, тонкий міжзоряний матеріал, схожий на волосся, — зазначають у NASA. - Найближче до центру кадру розташована пара яскравих зірок — наймасивніших у цьому скупченні. Вітри від цих «зоряних стилістів» можуть допомогти сформувати велику петлю, яку видно в правій частині поля зору.
