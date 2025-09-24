Дивовижне фото «космічного волосся» опублікувало NASA

Знімок області зореутворення, розташованої за 1 тис. світлових років від Землі, фото: X-ray: NASA/CXC/SAO; Infrared: NASA/ESA/CSA/STScI; Image Processing: NASA/CXC/SAO/J. Major⁣

NASA на своїх сторінках у соцмережах опублікувала дивовижне фото розташованої за 1 тис. світлових років від Землі області зореутворення.

Зображення було утворено шляхом поєднання даних від космічної рентгенівської обсерваторії «Чандра» та космічного телескопа орбітального інфрачервоного космічного телескопа «Джеймс Вебб».