Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Знімок галактики NGC 628. Джерело: NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Оксфорд) та команда PHANGS

Дивовижне фото Фантомної галактики опублікувало NASA (ФОТО)

19 вер 2025, 20:22
999

Телескоп NASA «Джеймс Вебб» зробив дивовижний знімок «примарної космічної спіралі» — галактики NGC 628, також відомої як Фантомна галактика.

Відповідне фото сьогодні, 19 вересня, повідомила прес-служба NASA.

Особливістю цієї галактики є те, що вона «дивиться» прямо на нас, що дозволяє із Землі детально розгледіти її складні спіральні рукави.

Фантомна галактика розташована на відстані 32 мільйонів світлових років від нас і на земному небі розміщена у сузір’ї Риб. Вона має два чітко виражені спіральні рукави.

На знімку зображене складне сплетіння спіральних рукавів, забарвлених у відтінки червоного та оранжевого, які закручується до маленького яскраво-синього центру. Сині та червоні крапки заповнюють фон зображення.

Джерело: NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Оксфорд) та команда PHANGS

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів