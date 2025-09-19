Изображение галактики NGC 628. Источник: NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Оксфорд) и команда PHANGS

Телескоп NASA «Джеймс Вебб» зробив дивовижний знімок «примарної космічної спіралі» — галактики NGC 628, також відомої як Фантомна галактика.

Відповідне фото сьогодні, 19 вересня, повідомила прес-служба NASA.

Особливістю цієї галактики є те, що вона «дивиться» прямо на нас, що дозволяє із Землі детально розгледіти її складні спіральні рукави.

Фантомна галактика розташована на відстані 32 мільйонів світлових років від нас і на земному небі розміщена у сузір’ї Риб. Вона має два чітко виражені спіральні рукави.

На знімку зображене складне сплетіння спіральних рукавів, забарвлених у відтінки червоного та оранжевого, які закручується до маленького яскраво-синього центру. Сині та червоні крапки заповнюють фон зображення.