Снимок области звездообразования, расположенной в 1 тыс. световых лет от Земли, фото: X-ray: NASA/CXC/SAO; Infrared: NASA/ESA/CSA/STScI; Image Processing: NASA/CXC/SAO/J. Major⁣

Удивительное фото «космических волос» опубликовало NASA

24 сен 2025, 14:00
NASA на своїх сторінках у соцмережах опублікувала дивовижне фото розташованої за 1 тис. світлових років від Землі області зореутворення.

Зображення було утворено шляхом поєднання даних від космічної рентгенівської обсерваторії «Чандра» та космічного телескопа орбітального інфрачервоного космічного телескопа «Джеймс Вебб».

Поєднання даних «Чандра» та «Джеймса Вебба» дало нам цей приголомшливий вид на область зореутворення, на якому виділяється рожевий, тонкий міжзоряний матеріал, схожий на волосся, — зазначають у NASA.⁣ - Найближче до центру кадру розташована пара яскравих зірок — наймасивніших у цьому скупченні. Вітри від цих «зоряних стилістів» можуть допомогти сформувати велику петлю, яку видно в правій частині поля зору.⁣

Матеріал, що нагадує клубок темно-рожевого волосся, драматично закручується по всьому зображенню. Зображення усіяне десятками кольорових куль різного розміру. Рентгенівські промені, зафіксовані «Чандра,» показані червоним, зеленим і синім кольорами, а інфрачервоні дані від «Джеймса Вебба» – рожевим, помаранчевим і фіолетовим.⁣ Джерело: X-ray: NASA/CXC/SAO; Infrared: NASA/ESA/CSA/STScI; Image Processing: NASA/CXC/SAO/J. Major⁣

