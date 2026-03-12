Сонце сформувалося значно ближче до центру Галактики, ніж перебуває зараз, фото: Google Gemini

Сонце сформувалося приблизно 4, 6 млрд років тому, більш ніж на 10 тис. світлових років ближче до центру нашої галактики Чумацького Шляху, ніж ми перебуваємо сьогодні.

Згодом воно доєдналося до масової міграції подібних зірок, які покинули центральні райони нашої галактики 4−6 млрд років тому. Це встановили учені з Токійського міського університету, повідомляє видання EurekAlert.

Дослідники створили безпрецедентно точний каталог сонячних «близнюків» — зірок, які мають дуже схожу температуру, поверхневу гравітацію та склад з нашим Сонцем. У цей каталог увійшли 6 тис. 594 зіркових «близнюків», що приблизно в 30 разів більше, ніж у інших таких дослідженнях.

Завдяки такому величезному списку учені змогли отримати найточніше на сьогоднішній день уявлення про вік цих зірок, ретельно виправивши вибіркову похибку щодо зірок, які легше побачити.

Дивлячись на розподіл віку, учені помітили широкий пік для зірок віком від 4 до 6 млрд років:

сюди входить і наше Сонце, і це є доказом існування подібних зірок такого віку, розташованих на приблизно однаковій відстані від центру галактики;

це означає, що наше Сонце перебуває на своєму нинішньому місці не випадково, а в рамках набагато більшої зоряної міграції.

Це відкриття проливає світло не тільки на природу нашої сонячної системи, але й на еволюцію самої галактики. Про те, що Сонце сформувалося ближче до центру галактики, вже було відомо раніше, проте не було зрозуміло, як йому вдалося його залишити.

Річ у тім, що в центрі галактики є величезна структура — бар (перемичка) з зір, газу та пилу, яка діє як космічний конвеєр, направляючи газ із спіральних рукавів до центру. Вона створює так званий «бар'єр коротації», що ускладнює зіркам втечу далеко від центру.

Сьогодні «бар'єр коротації» не дозволив би такої масової втечі зірок з центру галактики. Проте це було можливим мільярди років тому, коли він ще формувався.

Вік наших зоряних «близнюків» свідчить не тільки про те, коли відбулася масова втеча, але й про часовий проміжок, протягом якого формувався бар, — наголошується у статті.

Центр галактики є набагато менш сприятливим середовищем для еволюції життя, ніж зовнішні регіони. Тож утеча Сонця звідти могла стати ключовим фактором, завдяки якому життя на Землі змогло виникнути та еволюціонувати.

