Ракурсhttps://racurs.ua/
Галактики в цьому тріо розташовані на відстані 50 тис. світлових років одна від одної, фото: NASA
Зіткнення трьох галактик зафільмував «Хаббл» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n212143-zitknennya-troh-galaktyk-zafilmuvav-habbl-foto.htmlРакурс
Космічний телескоп «Хаббл» зафіксував три галактики, які перебувають на курсі зіткнення. Зрештою, ці три галактики зіллються і стануть однією.
Відповідне фото сьогодні, 18 лютого, опубліковане на сторінці NASA в Instagram.
Галактики в цьому тріо розташовані на відстані 50 тис. світлових років одна від одної, що може здатися нам далекою відстанню, але є відносно близькою для таких масивних об'єктів, як галактики. Для порівняння:
- наша галактика Чумацький Шлях простягається на 100 тис. світлових років;
- найближча до нас велика галактика-сусідка — галактика Андромеда — розташована на відстані понад 2,5 млн світлових років від Землі.
Це зображення отримали астрономи, які використовують телескоп «Хаббл» для вивчення того, як утворилися найбільші галактики. Вважається, що наймасивніші галактики у Всесвіті можуть утворюватися в результаті злиття декількох менших галактик, як у цьому випадку, — зазначають у NASA.