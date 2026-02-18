Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Галактики в цьому тріо розташовані на відстані 50 тис. світлових років одна від одної, фото: NASA

Зіткнення трьох галактик зафільмував «Хаббл» (ФОТО)

18 лют 2026, 19:33
999

Космічний телескоп «Хаббл» зафіксував три галактики, які перебувають на курсі зіткнення. Зрештою, ці три галактики зіллються і стануть однією.

Відповідне фото сьогодні, 18 лютого, опубліковане на сторінці NASA в Instagram.

Галактики в цьому тріо розташовані на відстані 50 тис. світлових років одна від одної, що може здатися нам далекою відстанню, але є відносно близькою для таких масивних об'єктів, як галактики. Для порівняння:

  • наша галактика Чумацький Шлях простягається на 100 тис. світлових років;
  • найближча до нас велика галактика-сусідка — галактика Андромеда — розташована на відстані понад 2,5 млн світлових років від Землі.

Це зображення отримали астрономи, які використовують телескоп «Хаббл» для вивчення того, як утворилися найбільші галактики. Вважається, що наймасивніші галактики у Всесвіті можуть утворюватися в результаті злиття декількох менших галактик, як у цьому випадку, — зазначають у NASA.

Три галактики на передньому плані виглядають спотвореними і стиснутими одна до одної. Дві з трьох галактик видно з фронту, а третя занадто спотворена, щоб визначити її орієнтацію. Всі три галактики мають відтінки жовтого, рожевого і блакитного світла. Фоном цієї сцени є чорний космос і світло віддалених зірок і галактик. Джерело: NASA

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів