Космічний телескоп «Хаббл» зафіксував три галактики, які перебувають на курсі зіткнення. Зрештою, ці три галактики зіллються і стануть однією.

Відповідне фото сьогодні, 18 лютого, опубліковане на сторінці NASA в Instagram.

Галактики в цьому тріо розташовані на відстані 50 тис. світлових років одна від одної, що може здатися нам далекою відстанню, але є відносно близькою для таких масивних об'єктів, як галактики. Для порівняння:

наша галактика Чумацький Шлях простягається на 100 тис. світлових років;

найближча до нас велика галактика-сусідка — галактика Андромеда — розташована на відстані понад 2,5 млн світлових років від Землі.