Удивительное фото «космического яйца» опубликовало NASA

Умирающая звезда в туманности Яйцо, фото: NASA, ESA, Bruce Balick (UWashington)

NASA на своїй сторінці в соцмережі Instagram опублікувало зроблене космічним телескопом «Хаббл» фото туманності Яйце, розташованої на відстані приблизно у 3 тис. світлових років від Землі.

У туманності Яйце вмираюча зірка світить крізь щільну хмару пилу, як жовток, оточений білком. Два промені світла по обидва боки від неї можуть бути результатом взаємодії з супутньою зіркою, прихованою ще глибше в туманності, — розповіли у NASA.

Зазначається, що вчені все ще працюють над тим, щоб точно зрозуміти, як утворюються ці візерунки.