Дивовижне фото «космічного яйця» опублікувало NASA

NASA на своїй сторінці в соцмережі Instagram опублікувало зроблене космічним телескопом «Хаббл» фото туманності Яйце, розташованої на відстані приблизно у 3 тис. світлових років від Землі.
У туманності Яйце вмираюча зірка світить крізь щільну хмару пилу, як жовток, оточений білком. Два промені світла по обидва боки від неї можуть бути результатом взаємодії з супутньою зіркою, прихованою ще глибше в туманності, — розповіли у NASA.
Зазначається, що вчені все ще працюють над тим, щоб точно зрозуміти, як утворюються ці візерунки.
Ця зірка, схожа на Сонце, перебуває в перехідній стадії, яка триватиме «лише» кілька тисяч років, а це означає, що такі зображення, як це від «Хаббла», є унікальною можливістю вивчити, як наш Всесвіт продовжує змінюватися, — наголошують у NASA.