Ракурс
Помираюча зірка у туманності Яйце, фото: NASA, ESA, Bruce Balick (UWashington)

Дивовижне фото «космічного яйця» опублікувало NASA

16 лют 2026, 22:09
NASA на своїй сторінці в соцмережі Instagram опублікувало зроблене космічним телескопом «Хаббл» фото туманності Яйце, розташованої на відстані приблизно у 3 тис. світлових років від Землі.

У туманності Яйце вмираюча зірка світить крізь щільну хмару пилу, як жовток, оточений білком. Два промені світла по обидва боки від неї можуть бути результатом взаємодії з супутньою зіркою, прихованою ще глибше в туманності, — розповіли у NASA.

Зазначається, що вчені все ще працюють над тим, щоб точно зрозуміти, як утворюються ці візерунки.

Ця зірка, схожа на Сонце, перебуває в перехідній стадії, яка триватиме «лише» кілька тисяч років, а це означає, що такі зображення, як це від «Хаббла», є унікальною можливістю вивчити, як наш Всесвіт продовжує змінюватися, — наголошують у NASA.

Червоно-помаранчева зірка ледь видна крізь прозору завісу пилу. Пара яскравих променів, схожих на промені маяка, простягається у Всесвіт навколо них. На тлі видно десятки зірок різного розміру. Фото: NASA, ESA, Bruce Balick (UWashington)

Джерело: Ракурс


