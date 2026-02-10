«Хаббл» зафільмував зоряне скупчення віком 10 млрд років, фото: ESA/Hubble & NASA⁣

Одну з найдавніших відомих груп зірок зафільмував космічний телескоп «Хаббл».

Відповідне фото сьогодні, 10 лютого, опублікувала прес-служба NASA.

Зазначається, що показаному на знімку скупченню, яке розташоване на відстані приблизно 13 тис. світлових років від Землі, понад 10 млрд років — тобто, воно світиться вже вдвічі довше, ніж існує наша Сонячна система.⁣

Гравітація створила цей срібний шедевр, щільно зв’язавши зірки в об'єкт, який називається кульовим скупченням. Кульові скупчення великі й щільні, містять від тисяч до мільйонів зірок, які утворилися з однієї туманності, — зазначили у NASA.

У NASA зауважують, що щільність зірок у центрах таких скупчень настільки висока, що окремі зірки важко розрізнити навіть за допомогою потужних телескопів.

Однак «Хаббл» піднявся вище за небо, на низьку орбіту Землі (тобто приблизно на 300 миль над Землею), щоб отримати більш чітке зображення цього скупчення та інших космічних об'єктів, — додали у NASA.

Кульові скупчення розташовані на запилених околицях галактик. Вони також містять деякі з найстаріших відомих зірок у галактиці.