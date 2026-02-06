Вибух наднової V838 Monocerotis зафіксував «Хаббл», фото: NASA

NASA на своїй сторінці в Instagram опублікувала дивовижні фото вибуху наднової зірки V838 Monocerotis, зроблені космічним телескопом «Хаббл» у 2002 році з інтервалом у кілька місяців.

У 2002 році тьмяна зірка в маловідомому сузір’ї раптово стала в 600 тис. разів яскравішою за наше Сонце, — зазначили у NASA. — V838 Monocerotis, розташована приблизно за 20 тис. світлових років від Землі, значно збільшилася в розмірах, випромінюючи за короткий спалах достатньо енергії, щоб освітити пил, що її оточував.

Оболонки пилу, які оточували цю зірку, можна побачити на опублікованій серії зображень, зроблених «Хабблом» у травні, вересні, жовтні та грудні 2002 року. На цих чотирьох знімках показано яскраво-червону зірку, оточену оболонками коричневого пилу. Світло проходить крізь оболонки, і на кожному зображенні видно різні шари, що віддаляються від зірки.