Галактика JO204 класифікується як галактика-«медуза», фото: ESA/Hubble & NASA; M. Gullieuszik and the GASP team

«Космічну медузу» зафільмував «Хаббл» (ФОТО)

20 лют 2026, 18:58
Комічний телескоп «Хаббл» зробив знімок галактики JO204, розташованої на відстані майже 600 млн світлових років від Землі.

JO204 класифікується як галактика-«медуза» через яскраві газові щупальця, що простягаються від її центральної частини. Про це повідомляється на сторінці «Хаббла» в Instagram.

Ці «щупальця» утворюються в результаті інтенсивного астрономічного процесу, який називається «розривання тиском». Це відбувається, коли галактика рухається через міжгалактичне середовище, яке заповнює простір між галактиками в скупченні; галактики відчувають тиск від цього руху, і в результаті їх більш слабо зв’язаний газ відривається.

