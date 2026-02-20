Галактика JO204 классифицируется как галактика-медуза, фото: ESA/Hubble & NASA; M. Gullieuszik and the GASP команда

Ракурс

Комічний телескоп «Хаббл» зробив знімок галактики JO204, розташованої на відстані майже 600 млн світлових років від Землі.

JO204 класифікується як галактика-«медуза» через яскраві газові щупальця, що простягаються від її центральної частини. Про це повідомляється на сторінці «Хаббла» в Instagram.