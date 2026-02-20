Новости
Галактика JO204 классифицируется как галактика-медуза, фото: ESA/Hubble & NASA; M. Gullieuszik and the GASP команда

«Космическую медузу» запечатлел «Хаббл» (ФОТО)

Комічний телескоп «Хаббл» зробив знімок галактики JO204, розташованої на відстані майже 600 млн світлових років від Землі.

JO204 класифікується як галактика-«медуза» через яскраві газові щупальця, що простягаються від її центральної частини. Про це повідомляється на сторінці «Хаббла» в Instagram.

Ці «щупальця» утворюються в результаті інтенсивного астрономічного процесу, який називається «розривання тиском». Це відбувається, коли галактика рухається через міжгалактичне середовище, яке заповнює простір між галактиками в скупченні; галактики відчувають тиск від цього руху, і в результаті їх більш слабо зв’язаний газ відривається.

