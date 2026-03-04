Новости
Фото туманности «Кошачий глаз», источник: ESA/Hubble & NASA, Z. Tsvetanov:

Впечатляющее фото космического «Кошачьего глаза» сделал «Хаббл»

4 мар 2026, 14:38
Космічний телескоп «Хаббл» зробив знімок туманності «Котяче око», який демонструє цей вражаючий космічний об'єкт у найчіткіших деталях.

Відповідне фото опубліковане на сторінці «Хабблу» у соцмережі Instagram.

Туманність «Котяче око» — це залишки вмираючої зірки зі складною візуальною структурою, розташовані у сузір’ї Дракона на відстані близько 4 тис. 400 світлових років від Землі.

«Хаббл» сфокусувався на самому ядрі хмари газу, виявивши мереживо концентричних оболонок і щільних вузлів, ймовірно створених епізодичною втратою маси центральною зіркою, — вказано в описі фото. — Разом ці особливості утворюють своєрідний космічний «скам'янілий слід» останніх етапів еволюції цієї помираючої зірки.

Також було опубліковане фото більшого масштабу, зроблене за допомогою космічного телескопа «Евклід» Європейського космічного агентства. «Габбл» і «Евклід» об'єднали свої сили, щоб розкрити ще більше про надзвичайну складність смерті зірки в цьому об'єкті.

Широкий огляд «Евкліда» показує, як яскрава центральна область туманності розташована в ореолі кольорових фрагментів газу, що віддаляються від зірки. Це кільце було викинуте зіркою на більш ранній стадії, до того, як утворилася основна туманність у центрі, — вказано в повідомленні.

Зображення центру планетарної туманності (туманність «Котяче око»). Блакитна зірка розташована в центрі серії напівпрозорих газових бульбашок, що перекривають одна одну. Бульбашки мають складну ниткоподібну структуру. Дві найбільші бульбашки перекривають одна одну наполовину, утворюючи форму, схожу на око, із зіркою в центрі. Струмені високошвидкісного газу вириваються з верхньої та нижньої частин туманності. Слабкі концентричні кола газу також оточують зірку, за межами бульбашок. Джерело: ESA/Hubble & NASA, Z. Tsvetanov

Планетарна туманність у космосі. Зірка в самому центрі оточена білими бульбашками і петлями газу, які сяють потужним блакитним світлом. Далі від неї туманність оточує розірване кільце червоних і блакитних газових хмар. Безліч золотих і білих зірок, пасма газу і віддалені галактики різних розмірів оточують туманність на чорному тлі. Джерело: ESA/Hubble & NASA, ESA Euclid/Euclid Consortium/NASA/Q1-2025, J.-C. Cuillandre & E. Bertin (CEA Paris-Saclay), Z. Tsvetanov

