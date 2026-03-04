Впечатляющее фото космического «Кошачьего глаза» сделал «Хаббл»

Фото туманности «Кошачий глаз», источник: ESA/Hubble & NASA, Z. Tsvetanov:

Космічний телескоп «Хаббл» зробив знімок туманності «Котяче око», який демонструє цей вражаючий космічний об'єкт у найчіткіших деталях.

Відповідне фото опубліковане на сторінці «Хабблу» у соцмережі Instagram.

Туманність «Котяче око» — це залишки вмираючої зірки зі складною візуальною структурою, розташовані у сузір’ї Дракона на відстані близько 4 тис. 400 світлових років від Землі.

«Хаббл» сфокусувався на самому ядрі хмари газу, виявивши мереживо концентричних оболонок і щільних вузлів, ймовірно створених епізодичною втратою маси центральною зіркою, — вказано в описі фото. — Разом ці особливості утворюють своєрідний космічний «скам'янілий слід» останніх етапів еволюції цієї помираючої зірки.

Також було опубліковане фото більшого масштабу, зроблене за допомогою космічного телескопа «Евклід» Європейського космічного агентства. «Габбл» і «Евклід» об'єднали свої сили, щоб розкрити ще більше про надзвичайну складність смерті зірки в цьому об'єкті.