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NASA опубликовало фото туманности Улитка, фото: NASA

Удивительное фото «Глаза Бога» создало NASA

4 сен 2020, 16:21
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NASA опубликовало удивительный космический снимок, созданный на основе данных, собранных несколькими космическими аппаратами. Снимок представляет собой фото удивительно красивой космической туманности Улитка, расположенной в созвездии Водолея

На снимке показан участок космоса, охватывающий пространство в четыре световых года. Об этом сообщается на странице NASA в социальной сети Instagram.

Фото скомбинировано на основе данных, полученных от таких космических телескопов:

  • «Спитцер» (инфракрасный диапазон, на фото изображен зеленым и красным цветом);
  • «Хаббл» (оптический диапазон, на фото изображен оранжевым и синим цветом);
  • GALEX (ультрафиолетовый диапазон, голубой цвет);
  • «Чандра» (рентгеновский диапазон, белый цвет).

Такой «многоволновой» подход к астрономии помогает нам получить более полное представление об объектах в космосе, — подчеркивают в американском космическом ведомстве.

В центральной части этого снимка можно увидеть белого карлика, который возник в центре туманности. Эта туманность и белый карлик возникли в процессе окончания «жизненного пути» похожей на Солнце звезды.

NASA опубликовало фото туманности Улитка, фото: NASA

Стоит добавить, что туманность Улитка также неофициально известна как «Глаз Бога» благодаря характерному снимку, сделанному NASA еще в 2003 году.


Фото туманности Улитка, сделанное NASA в 2003 году, фото: «Википедия»

Напомним, недавно телескоп «Хаббл» сделал фото очень красивой далекой галактики.


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