Удивительное фото «Глаза Бога» создало NASA

NASA опубликовало фото туманности Улитка, фото: NASA

https://racurs.ua/n143410-nasa-sozdalo-udivitelnoe-foto-tumannosti-glaz-boga-obediniv-dannye-chetyreh-teleskopov.html

Ракурс

NASA опубликовало удивительный космический снимок, созданный на основе данных, собранных несколькими космическими аппаратами. Снимок представляет собой фото удивительно красивой космической туманности Улитка, расположенной в созвездии Водолея

На снимке показан участок космоса, охватывающий пространство в четыре световых года. Об этом сообщается на странице NASA в социальной сети Instagram.

Фото скомбинировано на основе данных, полученных от таких космических телескопов:

«Спитцер» (инфракрасный диапазон, на фото изображен зеленым и красным цветом);

«Хаббл» (оптический диапазон, на фото изображен оранжевым и синим цветом);

GALEX (ультрафиолетовый диапазон, голубой цвет);

«Чандра» (рентгеновский диапазон, белый цвет).

Такой «многоволновой» подход к астрономии помогает нам получить более полное представление об объектах в космосе, — подчеркивают в американском космическом ведомстве.

В центральной части этого снимка можно увидеть белого карлика, который возник в центре туманности. Эта туманность и белый карлик возникли в процессе окончания «жизненного пути» похожей на Солнце звезды.

Стоит добавить, что туманность Улитка также неофициально известна как «Глаз Бога» благодаря характерному снимку, сделанному NASA еще в 2003 году.

Напомним, недавно телескоп «Хаббл» сделал фото очень красивой далекой галактики.