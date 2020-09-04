Удивительное фото «Глаза Бога» создало NASA

Удивительное фото «Глаза Бога» создало NASAhttps://racurs.ua/n143410-nasa-sozdalo-udivitelnoe-foto-tumannosti-glaz-boga-obediniv-dannye-chetyreh-teleskopov.htmlРакурс
NASA опубликовало удивительный космический снимок, созданный на основе данных, собранных несколькими космическими аппаратами. Снимок представляет собой фото удивительно красивой космической туманности Улитка, расположенной в созвездии Водолея
На снимке показан участок космоса, охватывающий пространство в четыре световых года. Об этом сообщается на странице NASA в социальной сети Instagram.
Фото скомбинировано на основе данных, полученных от таких космических телескопов:
- «Спитцер» (инфракрасный диапазон, на фото изображен зеленым и красным цветом);
- «Хаббл» (оптический диапазон, на фото изображен оранжевым и синим цветом);
- GALEX (ультрафиолетовый диапазон, голубой цвет);
- «Чандра» (рентгеновский диапазон, белый цвет).
Такой «многоволновой» подход к астрономии помогает нам получить более полное представление об объектах в космосе, — подчеркивают в американском космическом ведомстве.
В центральной части этого снимка можно увидеть белого карлика, который возник в центре туманности. Эта туманность и белый карлик возникли в процессе окончания «жизненного пути» похожей на Солнце звезды.
Стоит добавить, что туманность Улитка также неофициально известна как «Глаз Бога» благодаря характерному снимку, сделанному NASA еще в 2003 году.
Напомним, недавно телескоп «Хаббл» сделал фото очень красивой далекой галактики.