Очень красивую далекую галактику сфотографировал телескоп Hubble

Hubble сфотографировал далекую галактику, фото: Royal Astronomical Society

https://racurs.ua/n142002-ochen-krasivuu-dalekuu-galaktiku-sfotografiroval-teleskop-hubble.html

Ракурс

Космический телескоп Hubble сделал снимок очень красивой галактики NGC 4907, расположенной в 270 млн световых лет от Земли в созвездии Волосы Вероники.

Эта галактика очень удачно расположена относительно наблюдателей на Земле, что позволяет сделать такой захватывающий снимок, на котором изображены ее красивые спиральные рукава, закрученные вокруг центральной яркой середины с большим количеством звезд. Об этом сообщается на сайте Hubble.

Яркая звезда, которую можно увидеть на снимке под этой галактикой, не так далека от нас и входит в состав нашей Галактики. Она в 100 тыс. раз ближе к Земле, чем NGC 4907 и находится всего в 2,5 тыс. световых годах.

Галактика NGC 4907 была открыта еще в 1864 году известным немецким и датским астрономом Генрихом Луи д’Аррестом.

Hubble — это американский оптический телескоп, запущенный на околоземную орбиту 1990 году.

Напомним, в прошлом году в NASA положили на музыку фотографию скопления галактик. Полученная «космическая» музыка оказалась довольно жуткой.