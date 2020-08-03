Двойник Элвиса Пресли из Норвегии установил новый мировой рекорд. Фото: Фокус

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Двойник Элвиса Пресли из Норвегии Кьелл Хеннинг Бьорнстад, также известный под псевдонимом Кьелл Элвис, установил новый мировой рекорд по беспрерывному исполнению песен короля рок-н-ролла. 52-летний норвежец пел песни Элвиса Пресли на протяжении 50 часов 50 минут и 50 секунд.

Бьорнстад установил новый мировой рекорд в одном из пабов Осло, сообщает DW.

После выступления норвежец заявил, что больше никогда не сможет такого повторить. Он начал петь утром в четверг и закончил свое выступление в субботу утром.

Следует отметить, что Бьорнстад не всегда был на ногах, двойник Элвиса Пресли иногда садился, чтобы дать возможность отдохнуть ногам. Также исполнитель каждый час делал пятиминутный перерыв, чтобы выпить теплой воды с лимоном и медом, а также съесть энергетический батончик. Также двойнику Элвиса Пресли разрешалось копить перерывы, чтобы он мог делать затем более длительные паузы.

Когда Бьорнстад закончил исполнять все треки короля рок-н-ролла, то начал петь песни заново.

Достижение Бьорнстада внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Предыдущий рекорд держался с 2004 года и принадлежал британцу Томасу Гейджи, который продержался на сцене 43 часа 11 минут и 11 секунд.