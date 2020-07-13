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Ракурс
Бенджамин Кио со своей матерью Лизой Мари Пресли, фото — Инстаграм Лизы Мари Пресли

Внука Элвиса Пресли нашли мертвым — СМИ пишут о самоубийстве

13 июл 2020, 12:54
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Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио найден мертвым в своем доме в городе Калабас (Калифорния).

Американские таблоиды сообщили о самоубийстве внука «короля рок-н-ролла». Впоследствии эту версию подтвердил представитель его матери. Кио якобы нашли с огнестрельным ранением головы.

Бенджамину было 27 лет. Он был сыном Лизы Мари Пресли и музыканта Дэнни Кио. Его дед и бабушка по материнской линии — Элвис и Присцилла Пресли.

Представитель матери Кио сказал, что Лиза Мари «разбита горем и опустошена».

Бенджамин Кио со своей матерью Лизой Мари Пресли, фото — Инстаграм Лизы Мари Пресли


Бенджамин, как и его дед, был музыкантом, но не вел активной публичной жизни. В 2009 году он подписал контракт с Universal на 5 млн долл. на запись пяти альбомов, однако так и не выпустил их.

Элвис Пресли умер в 1977 году от злоупотребления медикаментами.


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