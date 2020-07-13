Бенджамин Кио со своей матерью Лизой Мари Пресли, фото — Инстаграм Лизы Мари Пресли

https://racurs.ua/n141036-vnuka-elvisa-presli-nashli-mertvym-smi-pishut-o-samoubiystve.html

Ракурс

Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио найден мертвым в своем доме в городе Калабас (Калифорния).

Американские таблоиды сообщили о самоубийстве внука «короля рок-н-ролла». Впоследствии эту версию подтвердил представитель его матери. Кио якобы нашли с огнестрельным ранением головы.

Бенджамину было 27 лет. Он был сыном Лизы Мари Пресли и музыканта Дэнни Кио. Его дед и бабушка по материнской линии — Элвис и Присцилла Пресли.

Представитель матери Кио сказал, что Лиза Мари «разбита горем и опустошена».

Бенджамин, как и его дед, был музыкантом, но не вел активной публичной жизни. В 2009 году он подписал контракт с Universal на 5 млн долл. на запись пяти альбомов, однако так и не выпустил их.

Элвис Пресли умер в 1977 году от злоупотребления медикаментами.