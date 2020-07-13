Умерла актриса Келли Престон. Фото: Pinky Lovejoy

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Ракурс

Келли Престон, американская актриса и жена голливудской звезды Джона Траволты, умерла в возрасте 57 лет. Причиной смерти стал рак груди.

Престон боролась с онкологическим заболеванием в течение двух лет. О смерти супруги сообщил сам Джон Траволта в своем Instagram.

Он отметил, что Престон «отважно боролась за свою жизнь, получая любовь и поддержку отовсюду». 66-летний Траволта также поблагодарил всех врачей и медсестер, которые им помогали в этой борьбе.

Мы всегда будем помнить любовь и жизнь Келии. Мне понадобится время, чтобы побыть с моими детьми, которые потеряли мать, поэтому простите меня заранее, если вы ничего не услышите от нас какое-то время, — отметил Траволта.

Джон Траволта и Келли Престон поженились в 1991 году. У них было три ребенка: 20-летняя дочь Элла и девятилетний Бенджамин, еще один сын Джетт умер в январе 2009 года в возрасте 16 лет.

Престон снялась в таких фильмах: «Нечего терять», «Джерри Магуайер», «Близнецы», «Беги» и «Смертный приговор». Как актрисе наибольшую известность Престон принесла роль в картине «Близнецы».