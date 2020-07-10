«Мама в лодку не вернулась» — звезда CSI и «Хор» Ная Ривера объявлена погибшей в инциденте на воде

https://racurs.ua/n140922-zvezda-csi-i-hor-naya-rivera-obyavlena-pogibshey-v-tragicheskom-incidente-na-vode.html

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Ная Ривера, звезда американских телесериалов «CSI Майами» и «Хор», считается погибшей в результате трагического инцидента на воде. Американская полиция округа Вентура отметила, что актриса поехала отдыхать на озеро вместе с четырехлетним сыном. Ребенка впоследствии увидели на лодке.

После суток безуспешных поисков шериф округа Вентура переквалифицировал дело из поиска пропавшей без вести на поиск тела. Правоохранители пришли к выводу, что «Ривера утонула, а то, что произошло, является трагическим несчастным случаем», пишет НВ со ссылкой на Time.

Ная Ривера вместе с четырехлетним сыном отправилась на прогулку на лодке по озеру Пиру, расположенном на территории Национального леса Лос-Падрес в Калифорнии. Спустя три часа ребенка обнаружили в лодке в спасательном жилете, но его матери рядом не было. Мальчик спал, когда его нашли. Также известно со слов мальчика, что они с матерью вместе плавали, но «мама в лодку не вернулась».

У меня пока нет всех данных о глубине в том конкретном месте, где нашли лодку, и какие были внешние условия, — сказал телеканалу CBS Los Angeles капитан Эрик Буча, представитель офиса шерифа.

Поиски тела Риверы продолжаются сегодня.

Поиски под водой — очень сложный процесс из-за ограниченной видимости, — сообщил шериф на пресс-конференции в четверг.

Местами дно озера покрыто переплетенным корнями деревьев.

33-летняя Ная Ривера прославилась благодаря роли Сантаны Лопес в сериале «Хор». Также она появлялась в сериалах «Принц из Беверли-Хиллз», «Дела семейные», «Спасатели Малибу», «CSI: Место преступления Майами».

Отметим, что двое других коллег актрисы из сериала «Хор» также погибли. Канадский актер Кори Монтейт умер в 2013 году от передозировки наркотиков. В 2018 году актер Марк Саллинг покончил с собой в возрасте 35 лет.