Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
«Мама в лодку не вернулась» — звезда CSI и «Хор» Ная Ривера объявлена погибшей в инциденте на воде

Звезда CSI и «Хор» Ная Ривера объявлена погибшей в трагическом инциденте на воде

10 июл 2020, 11:10
999

Ная Ривера, звезда американских телесериалов «CSI Майами» и «Хор», считается погибшей в результате трагического инцидента на воде. Американская полиция округа Вентура отметила, что актриса поехала отдыхать на озеро вместе с четырехлетним сыном. Ребенка впоследствии увидели на лодке.

После суток безуспешных поисков шериф округа Вентура переквалифицировал дело из поиска пропавшей без вести на поиск тела. Правоохранители пришли к выводу, что «Ривера утонула, а то, что произошло, является трагическим несчастным случаем», пишет НВ со ссылкой на Time.

Ная Ривера вместе с четырехлетним сыном отправилась на прогулку на лодке по озеру Пиру, расположенном на территории Национального леса Лос-Падрес в Калифорнии. Спустя три часа ребенка обнаружили в лодке в спасательном жилете, но его матери рядом не было. Мальчик спал, когда его нашли. Также известно со слов мальчика, что они с матерью вместе плавали, но «мама в лодку не вернулась».

У меня пока нет всех данных о глубине в том конкретном месте, где нашли лодку, и какие были внешние условия, — сказал телеканалу CBS Los Angeles капитан Эрик Буча, представитель офиса шерифа.

Поиски тела Риверы продолжаются сегодня.

Поиски под водой — очень сложный процесс из-за ограниченной видимости, — сообщил шериф на пресс-конференции в четверг.

Местами дно озера покрыто переплетенным корнями деревьев.

Зірку CSI та “Хор” Наю Ріверу оголошено мертвою внаслідок трагічного інциденту на озері

Зірку CSI та “Хор” Наю Ріверу оголошено мертвою внаслідок трагічного інциденту на озері

Зірку CSI та “Хор” Наю Ріверу оголошено мертвою внаслідок трагічного інциденту на озері

Зірку CSI та “Хор” Наю Ріверу оголошено мертвою внаслідок трагічного інциденту на озері

Зірку CSI та “Хор” Наю Ріверу оголошено мертвою внаслідок трагічного інциденту на озері


33-летняя Ная Ривера прославилась благодаря роли Сантаны Лопес в сериале «Хор». Также она появлялась в сериалах «Принц из Беверли-Хиллз», «Дела семейные», «Спасатели Малибу», «CSI: Место преступления Майами».

Отметим, что двое других коллег актрисы из сериала «Хор» также погибли. Канадский актер Кори Монтейт умер в 2013 году от передозировки наркотиков. В 2018 году актер Марк Саллинг покончил с собой в возрасте 35 лет.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter


.





Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров