“Мама у човен не повернулася” — зірку CSI та “Хор” Наю Ріверу оголошено мертвою внаслідок інциденту на озері

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Ная Рівера, зірка американських телесеріалів «CSI Маямі» та «Хор», вважається загиблою внаслідок трагічного інциденту на воді. Американська поліція округу Вентура зазначила, що акторка поїхала відпочивати на озеро разом з чотирирічним сином. Дитину згодом побачили одну на човні.

Після доби безуспішних пошуків шериф округу Вентура перекваліфікував справу з пошуку зниклої безвісти на пошук тіла. Правоохоронці дійшли висновку, що «Рівера потонула, а те, що сталося є трагічним нещасним випадком», пише НВ з посиланням на Time.

Ная Рівера разом з чотирирічним сином вирушила на прогулянку на човні по озеру Піру, розташованому на території Національного лісу Лос-Падрес у Каліфорнії. Через три години дитину виявили в човні в рятувальному жилеті, але його матері поруч не було. Хлопчик спав, коли його знайшли. Також відомо зі слів хлопчика, що вони з матір’ю разом плавали, але «мама у човен не повернулася».

У мене поки що немає всіх даних щодо глибини в тому конкретному місці, де знайшли човен, і які були зовнішні умови, — сказав телеканалу CBS Los Angeles капітан Ерік Бучау, представник офісу шерифа.

Пошуки тіла Рівери продовжуються сьогодні.

Пошуки під водою — дуже складний процес через обмежену видимість, — повідомив шериф на прес-конференції в четвер.

Місцями дно озера вкрите переплетеним корінням дерев.

33-річна Ная Рівера прославилася завдяки ролі Сантани Лопес, чирлідерки в серіалі «Хор». Також вона з’являлася в серіалах «Принц з Беверлі-Хіллз», «Справи сімейні», «Рятувальники Малібу», «CSI: Місце злочину Маямі».

Зауважимо, що двоє інших колег акторки з серіалу «Хор» також загинули. Канадський актор Корі Монтейт помер у 2013 році від передозування наркотиків. У 2018 році актор Марк Саллінг наклав на себе руки у віці 35 років.