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“Мама у човен не повернулася” — зірку CSI та “Хор” Наю Ріверу оголошено мертвою внаслідок інциденту на озері

Зірку CSI та «Хор» Наю Ріверу оголошено мертвою внаслідок трагічного інциденту на озері

10 лип 2020, 11:10
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Ная Рівера, зірка американських телесеріалів «CSI Маямі» та «Хор», вважається загиблою внаслідок трагічного інциденту на воді. Американська поліція округу Вентура зазначила, що акторка поїхала відпочивати на озеро разом з чотирирічним сином. Дитину згодом побачили одну на човні.

Після доби безуспішних пошуків шериф округу Вентура перекваліфікував справу з пошуку зниклої безвісти на пошук тіла. Правоохоронці дійшли висновку, що «Рівера потонула, а те, що сталося є трагічним нещасним випадком», пише НВ з посиланням на Time.

Ная Рівера разом з чотирирічним сином вирушила на прогулянку на човні по озеру Піру, розташованому на території Національного лісу Лос-Падрес у Каліфорнії. Через три години дитину виявили в човні в рятувальному жилеті, але його матері поруч не було. Хлопчик спав, коли його знайшли. Також відомо зі слів хлопчика, що вони з матір’ю разом плавали, але «мама у човен не повернулася».

У мене поки що немає всіх даних щодо глибини в тому конкретному місці, де знайшли човен, і які були зовнішні умови, — сказав телеканалу CBS Los Angeles капітан Ерік Бучау, представник офісу шерифа.

Пошуки тіла Рівери продовжуються сьогодні.

Пошуки під водою — дуже складний процес через обмежену видимість, — повідомив шериф на прес-конференції в четвер.

Місцями дно озера вкрите переплетеним корінням дерев.

Зірку CSI та “Хор” Наю Ріверу оголошено мертвою внаслідок трагічного інциденту на озері

Зірку CSI та “Хор” Наю Ріверу оголошено мертвою внаслідок трагічного інциденту на озері

Зірку CSI та “Хор” Наю Ріверу оголошено мертвою внаслідок трагічного інциденту на озері

Зірку CSI та “Хор” Наю Ріверу оголошено мертвою внаслідок трагічного інциденту на озері

Зірку CSI та “Хор” Наю Ріверу оголошено мертвою внаслідок трагічного інциденту на озері


33-річна Ная Рівера прославилася завдяки ролі Сантани Лопес, чирлідерки в серіалі «Хор». Також вона з’являлася в серіалах «Принц з Беверлі-Хіллз», «Справи сімейні», «Рятувальники Малібу», «CSI: Місце злочину Маямі».

Зауважимо, що двоє інших колег акторки з серіалу «Хор» також загинули. Канадський актор Корі Монтейт помер у 2013 році від передозування наркотиків. У 2018 році актор Марк Саллінг наклав на себе руки у віці 35 років.


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