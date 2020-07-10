Смертельною пневмонією в Казахстані лякає Китай. Фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n140921-nebezpechnisha-za-koronavirus-smertelnou-pnevmoniieu-v-kazahstani-lyakaie-kytay.html

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Епідемія коронавірусу стала наймасштабнішою за останні кілька років. Проте у Казахстані може поширюватися ще більш небезпечна хвороба.

Посольство Китаю в Казахстані повідомило про спалах невідомої пневмонії в декількох областях цієї країни. У Китаї стверджують, що смертність від цієї хвороби вища, ніж від коронавірусу. Про це йдеться на сайті посольства.

Китайське відомство посилається на дані в ЗМІ. За їхньою інформацією, найбільше постраждали мешканці Атирауської, Актюбінської і Шимкентскої областей — саме там з середини червня зафіксували найбільше випадків зараження невідомою пневмонією.

Наразі проводяться клінічні дослідження цього вірусу. За попередньою інформацією, захворювання діагностували у 500 осіб, кілька десятків із них — в критичному стані.

Тим Міністерство охорони здоров’я Казахстану спростовує цю інформацію.

Нагадаємо, раніше вчені назвали головну загрозу людству — це голод. За підрахунками експертів, щодня від голоду, пов’язаного з пандемією коронавірусу, можуть помирати 12 тис. осіб.