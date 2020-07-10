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Ракурс
Смертельной пневмонией в Казахстане пугает Китай. Фото: pixabay

Опаснее коронавируса — смертельной пневмонией в Казахстане пугает Китай

10 июл 2020, 10:57
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Эпидемия коронавируса стала самой масштабной за последние несколько лет. Однако в Казахстане может распространяться еще более опасная болезнь.

Посольство Китая в Казахстане сообщило о вспышке неизвестной пневмонии в нескольких областях этой страны. В Китае утверждают, что смертность от этой болезни выше, чем от коронавируса. Об этом говорится на сайте посольства.

Китайское ведомство ссылается на данные в СМИ. По их информации, больше всего пострадали жители Атырауской, Актюбинской и Шымкентской областей — именно там с середины июня зафиксировали больше всего случаев заражения неизвестной пневмонией.

На данный момент проводятся клинические исследования этого вируса. По предварительной информации, заболевание диагностировали у 500 человек, несколько десятков из них — в критическом состоянии.


Тем временем Министерство здравоохранения Казахстана опровергает эту информацию.

Напомним, ранее ученые назвали главную угрозу человечеству — это голод. По подсчетам экспертов, ежедневно от голода, связанного с пандемией коронавируса, могут умирать 12 тыс. человек.


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