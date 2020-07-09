Голод в Индии. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n140894-ubet-bolshe-ludey-chem-koronavirus-nazvana-glavnaya-ugroza-chelovechestvu.html

Ракурс

От голода, который повлечет за собой коронавирус, уже к концу года умрет больше людей, чем от самой болезни.

К проблемным регионам относят Йемен, Конго, Афганистан, Венесуэлу, Западную Африку, Судан, Сирию и Гаити. Эти страны первыми испытают проблемы с поставками еды. Об этом сообщает международное объединение для борьбы с бедностью в мире Oxfam, передает BBC.

По подсчетам экспертов, ежедневно от голода, связанного с пандемией коронавируса, могут умирать 12 тыс. человек. Больше всего пострадают слабые экономики, которые не способны пережить коронакризис.

К голоду в мире приведет ряд факторов, среди которых:

безработица;

убытки производителей еды от карантина;

трудности с доставкой помощи нуждающимся.

Ранее представители ООН предупреждали, что коронавирус может вызвать самый масштабный голод со времен Второй мировой войны.

Сейчас более 800 млн человек в мире страдают от голода. Если не приложить усилия для преодоления последствий коронакризиса, голод будет грозит миллиарду человек.

Напомним, эксперты уже заявляли, что миру грозит глобальный голод «библейского масштаба». Согласно прогнозу ООН, к концу 2020 года с проблемой нехватки продовольствия могут столкнуться еще 265 млн человек в мире.