ООН пророкує глобальний голод. Фото: Дон24

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Ракурс

Коронавірус у світі може стати причиною глобальної смертності від голоду. Організація Об'єднаних Націй побоюється, що пандемія коронавіруса може спровокувати глобальний голод «біблійного масштабу». В ООН прогнозують, що до кінця 2020 року з проблемою нестачі продовольства можуть зіткнутися 265 млн осіб у світі.

Про це заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, пише офіційний сайт організації.

У минулому році через епідемію коронавірусу на межі голоду опинилися 130 млн осіб у світі. Економічна рецесія вже завдала нищівного удару по жителям країн третього світу. Перш за все, це стосується країн Африки, де проживає половина всього голодуючого населення планети.

На Близькому Сході та в Азії голодують близько 43 млн осіб, а в країнах Латинської Америки і Карибського басейну — 18,5 млн осіб.

Бізлі вважає пандемію коронавірусу найбільшою гуманітарною кризою із часів Другої світової війни. На його думку, щодня протягом трьох місяців від голоду помиратимуть близько 300 тис. осіб. Бізлі уточнив, що ці цифри не враховують смертність у результаті зараження коронавірусом.

Як раніше писав «Ракурс», в ООН вважають, що криза, пов’язана з пандемією коронавірусу, призведе до зубожіння 500 млн осіб у світі. В ООН вважають, що людство не зможе досягти стійкого розвитку для подолання бідності до 2030 року.