ООН предрекает глобальный голод. Фото: Дон24

https://racurs.ua/n137083-nad-mirom-navisla-ugroza-globalnogo-goloda-bibleyskogo-masshtaba-oon.html

Ракурс

Коронавирус в мире может стать причиной глобальной смертности от голода. Организация Объединенных Наций опасается, что пандемия коронавируса может спровоцировать глобальный голод «библейского масштаба». В ООН прогнозируют, что до конца 2020 года с проблемой нехватки продовольствия могут столкнуться 265 млн человек в мире.

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, пишет официальный сайт организации.

В прошлом году из-за эпидемии коронавируса на грани голода оказались 130 млн человек в мире. Экономическая рецессия уже нанесла сокрушительный удар по жителям стран третьего мира. Прежде всего, это касается стран Африки, где проживает половина всего голодающего населения планеты.

На Ближнем Востоке и в Азии голодают около 43 млн человек, а в странах Латинской Америки и Карибского бассейна — 18,5 млн человек.

Бизли считает пандемию коронавируса самым большим гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны. По его мнению, ежедневно на протяжении трех месяцев от голода будут умирать около 300 тыс. человек. Бизли уточнил, что эти цифры не учитывают смертность в результате заражения коронавирусом.

Как ранее писал «Ракурс», в ООН считают, что кризис, связанный с пандемией коронавируса, приведет к обнищанию 500 млн человек в мире. В ООН считают, что человечество не сможет достичь устойчивого развития для преодоления бедности до 2030 года.