Коронавирус подтолкнет полмиллиарда людей к нищете —- ООН, фото — Pixabay

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Экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса, подтолкнет к бедности 500 млн людей на планете.

Это мрачное предупреждение содержится в исследовании Организации Объединенных Наций (ООН) относительно финансового и человеческого ущерба, который может вызвать пандемия.

Это будет впервые за 30 лет, когда бедность возрастет во всем мире, — говорится в отчете, который цитирует BBC.

Такие результаты получили по итогам встреч экспертов Всемирного банка, Международного валютного фонда и министров финансов G20. Около 40% новых случаев глобальной бедности могут быть сосредоточены в Восточной Азии и Тихом океане, странах Африки, примерно треть — в Африке к югу от Сахары и в Южной Азии.

В ООН констатировали, что планета не сможет достичь целей устойчивого развития для преодоления бедности до 2030 года.

Экономический кризис, возможно, будет даже более серьезным, чем кризис здоровья, — рассказал Кристофер Хой из Австралийского национального университета.

В ООН утверждают, что если пандемия коронавируса охватит более половины населения мира, последствия будут ужасными. Вероятно, 7,8 млрд людей будут жить в бедности.

Ранее более 100 глобальных организаций призвали отказаться от выплат долга для развивающихся стран. Это позволит оставить им 25 млрд долл. для поддержки экономики. В МВФ сравнивали новый кризис с событиями 2008 года.