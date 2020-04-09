Коронавірус підштовхне півмільярда людей до злиднів — ООН, фото — Pixabay

https://racurs.ua/ua/n136468-koronavirus-pidshtovhne-pivmilyarda-ludey-do-zlydniv-oon.html

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Економічна криза, пов’язана з пандемією коронавірусу, підштовхне до бідності 500 млн людей на планеті.

Це похмуре попередження міститься у дослідженні Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо фінансових та людських витрат, яку може спричинити пандемія.

Це буде вперше за 30 років, коли бідність зросте в усьому світі, — йдеться у звіті, який цитує BBC.

Такі результати отримали за підсумками зустрічей експертів Світового банку, Міжнародного валютного фонду та міністрів фінансів G20. Близько 40% нових випадків глобальної бідності можуть бути зосереджені в Східній Азії і Тихому океані, країнах Африки, приблизно третина — в Африці на південь від Сахари і в Південній Азії.

В ООН констатували, що планета не зможе досягти цілей сталого розвитку для подолання бідності до 2030 року.

Економічна криза, можливо, буде навіть більш серйозною, ніж криза здоров’я, — розповів Крістофер Хой з Австралійського національного університету.

В ООН стверджують, що якщо пандемія коронавірусу охопить більше половини населення світу, наслідки будуть жахливими. Ймовірно, 7,8 млрд людей будуть жити в бідності.

Раніше понад 100 глобальних організацій закликали відмовитись від виплат боргу для країн, що розвиваються. Це дозволить залишити їм 25 млрд дол. для підтримки економіки. В МВФ порівнювали нову кризу із подіями 2008 року.