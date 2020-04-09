Коронавірус підштовхне півмільярда людей до злиднів — ООНhttps://racurs.ua/ua/n136468-koronavirus-pidshtovhne-pivmilyarda-ludey-do-zlydniv-oon.htmlРакурс
Економічна криза, пов’язана з пандемією коронавірусу, підштовхне до бідності 500 млн людей на планеті.
Це похмуре попередження міститься у дослідженні Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо фінансових та людських витрат, яку може спричинити пандемія.
Це буде вперше за 30 років, коли бідність зросте в усьому світі, — йдеться у звіті, який цитує BBC.
Такі результати отримали за підсумками зустрічей експертів Світового банку, Міжнародного валютного фонду та міністрів фінансів G20. Близько 40% нових випадків глобальної бідності можуть бути зосереджені в Східній Азії і Тихому океані, країнах Африки, приблизно третина — в Африці на південь від Сахари і в Південній Азії.
В ООН констатували, що планета не зможе досягти цілей сталого розвитку для подолання бідності до 2030 року.
Економічна криза, можливо, буде навіть більш серйозною, ніж криза здоров’я, — розповів Крістофер Хой з Австралійського національного університету.
В ООН стверджують, що якщо пандемія коронавірусу охопить більше половини населення світу, наслідки будуть жахливими. Ймовірно, 7,8 млрд людей будуть жити в бідності.
Раніше понад 100 глобальних організацій закликали відмовитись від виплат боргу для країн, що розвиваються. Це дозволить залишити їм 25 млрд дол. для підтримки економіки. В МВФ порівнювали нову кризу із подіями 2008 року.