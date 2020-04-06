Крісталіна Георгієва, фото: Friends of Europe

https://racurs.ua/ua/n136294-epidemiya-koronavirusu-zagalmuvala-svitovu-ekonomiku-mvf.html

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Епідемія коронавірусу SARS-CoV-2 «загальмувала» світову економіку.

Про це директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила під час нещодавньої спільної прес-конференції з головою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), повідомляє видання «Голос Америки».

На її думку, коронавірус призвів до рецесії (фази зниження економічної активності), яка є набагато гіршою, ніж рецесія періоду світової фінансової кризи 2008−2009 років.

Цю ситуацію Георгієва охарактеризувала як «найтемніший час людства».

За її словами, МВФ закликає багаті країни допомогти країнам, що розвиваються, витримати удар пандемії коронавірусу, в також веде роботу, щоб держави-кредитори не поспішали стягувати борги у держав-позичальників.

Нагадаємо, наприкінці березня Георгієва завила, що зростання світової економіки може поновитися вже в 2021 році, однак лише в разі, якщо вдасться подолати пандемію коронавірусу та запобігти проблемам з ліквідністю.