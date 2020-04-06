Гасіння пожежі в Чорнобильській зоні. Фото: Artem Shevchenko у Facebook

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Пожежу в Чорнобильській зоні вже третю добу не можуть загасити.

Станом на сьогодні в Зоні відчуження фіксуються два осередки пожеж: між селами Володимирівка та Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га та поблизу села Рагівка Котовського лісництва на площі близько 5 га. З вогнем борються сотні рятувальників та десятки одиниць техніки. Радіаційний фон в Києві та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень. Про це 7 квітня повідомила прес-служба ДСНС.

Тим часом директор Департаменту комунікацій у МВС України Артем Шевченко на власній сторінці у Facebook повідомив, що пожежу в Зоні відчуження гасили двома літаками Ан-32П і вертольотом Мі-8. Вчора скинули 50 т води, а сьогодні — 160 т.

Міська рада Бучі Київської області у Facebook опублікувала світлини наслідків незаконних підпалів сухої трави в області. Повідомляється, що за минулу добу рятувальники загасили майже 800 пожеж у екосистемах, внаслідок яких було знищено 823 га степів, плавнів та лісів. Зоозахисники та активісти вже готують петицію з вимогою збільшити штрафи за підпал травми у 50 разів.

Нагадаємо, в Чорнобилі пожежа охопила територію в 100 га. У центрі пожежі рівень радіації перевищує норму в десятки разів.