Тушение пожара в Чернобыльской зоне. Фото: Artem Shevchenko в Facebook

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Пожар в Чернобыльской зоне уже третьи сутки не могут потушить.

По состоянию на сегодня в Зоне отчуждения фиксируются два очага пожаров: между селами Владимировка и Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га и вблизи села Раговка Котовского лесничества на площади около 5 га. С огнем борются сотни спасателей и десятки единиц техники. Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба ГСЧС.

Тем временем директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко на собственной странице в Facebook сообщил, что пожар в Зоне отчуждения тушили двумя самолетами Ан-32П и вертолетом Ми-8. Вчера сбросили 50 т воды, а сегодня — 160 т.

Городской совет Бучи Киевской области в Facebook опубликовал фотографии последствий незаконных поджогов сухой травы в области. Сообщается, что за минувшие сутки спасатели потушили почти 800 пожаров в экосистемах, в результате которых было уничтожены 823 га степей, плавней и лесов. Зоозащитники и активисты уже готовят петицию с требованием увеличить штрафы за поджог травмы в 50 раз.

Напомним, в Чернобыле пожар охватил территорию в 100 га. В центре пожара уровень радиации превышает норму в десятки раз.