Протест против карантина: в Гидропарке произошли столкновения, задержаны два человека, скриншот трансляции

https://racurs.ua/n136292-protest-protiv-karantina-v-gidroparke-proizoshli-stolknoveniya-zaderjany-dva-cheloveka.html

Ракурс

Протест против карантина в столичном Гидропарке состоялся утром 6 апреля. Группа мужчин спортивного телосложения пыталась попасть на спортплощадку в Гидропарке. Поскольку это запрещено антикарантинными предписаниям правительства, полиция заблокировала движение.

Полиция задержала двух человек, сообщается в трансляции «Радио Свобода».

Все произошло на подходах к мосту возле станции метро «Гидропарк». Мужчины спортивного телосложения заявили, что идут на тренировку, начался конфликт.

Примерно через 10 минут полиция начала задерживать протестующих. Сейчас движение через мост в Гидропарке перекрыли. Впоследствии стало известно, что задержали двух мужчин, которые во время спора с правоохранителями заявляли о нарушении своих конституционных прав, в частности права на свободу передвижения.

Ранее в Гидропарке уже случались инциденты, связанные с карантином. Неизвестные напали на съемочные группы телеканалов, которые готовили репортажи.

Напомним, что 6 апреля в Украине начали действовать более жесткие карантинные правила. Теперь в общественных местах нельзя появляться без маски или респиратора. Также запрещено ходить группами более двух лиц, за исключением сопровождения детей.