Протест проти карантину: у Гідропарку відбулися сутички, затримано двох осіб, скріншот трансляції

https://racurs.ua/ua/n136292-protest-proty-karantynu-u-gidroparku-vidbulysya-sutychky-zatrymano-dvoh-osib-translyaciya.html

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Протест проти карантину у столичному Гідропарку відбувся вранці 6 квтіня. Поліція затримала двох осіб, повідомляється у трансляції «Радіо Свобода».

Група чоловіків спортивної статури намагалася потрапити на спортмайданчик у Гідропарку. Оскільки це заборонено антикарантинними приписами уряду, поліція заблокувала рух чоловіків.

Усе сталося на підходах до мосту біля станції метро «Гідропарк». Чоловіки спортивної статури заявили, що йдуть на тренування, розпочалася суперечка.

Приблизно через 10 хвилин поліція почала затримувати протестувальників. Наразі рух через міст у Гідропарку поліція перекрила. Згодом стало відомо, що затримали двох чоловіків.

Під час суперечки з правоохоронцями громадяни заявляли про порушення своїх конституційних прав, зокрема права на свободу пересування.

Раніше у Гідропарку вже траплялися інциденти, пов’язані з карантином. Невідомі напали на знімальні групи телеканалів, які готували репортажі.

Нагадаємо, що 6 квітня в Україні почали діяти більш жорсткі карантинні правила. Тепер у громадських місцях не можна з’являтися без маски чи респіратора. Також заборонено ходити групами понад дві особи, за винятком супроводу дітей (яким до 14 років тепер не можна перебувати в громадських місцях самим).