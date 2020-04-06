В Україні триває запроваджений у зв’язку з коронавірусом карантин, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n136286-karantyn-v-ukrayini-vidsogodni-nabuvaut-chynnosti-novi-obmejennya-infografika.html

Ракурс

Карантин в Україні відсьогодні посилено.

Відповідні обмеження передбачає постанова Кабміну № 255 від 2 квітня, яка розширює перелік заходів, передбачених постановою уряду № 211 від 11 березня.

З 6 квітня заборонено:

перебувати в громадських місцях без захисної маски або респіратора. Уряд рекомендує перебувати на вулиці в масці, оскільки громадяни в будь-який момент можуть опинитися на території «громадського місця»;

виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу;

пересуватися вулицею більш ніж по дві особи, крім службової необхідності або для супроводу дитини;

дітям до 14 років заборонено перебувати в громадських місцях без супроводу дорослих;

відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, крім вигулу домашніх тварин однією людиною чи службової необхідності;

відвідувати спортивні та дитячі майданчики;

відвідувати заклади соціального захисту, будинки престарілих, інтернати, заклади паліативної допомоги, психіатричні лікарні;

відвідувати навчальні заклади здобувачам освіти;

проводити всі масові заходи, окрім тих, що забезпечують роботу місцевої або державної влади, за умови забезпечення їхніх учасників захисними засобами та дотримання протиепідемічних норм;

самовільно залишати місця обсервації (ізоляції);

відвідувати пункти розміщення біженців та осіб, які незаконно перебувають в Україні, крім осіб, які надають правову допомогу розміщеним там людям.

Крім того, продовжують діяти запроваджені раніше обмеження, такі як заборона роботи метрополітену, закладів громадського харчування, ТРЦ, фітнес-центрів тощо.

Карантин в Україні діятиме щонайменше до 24 квітня.

Нагадаємо, в уряді нещодавно розповіли, що можна робити літнім людям.