Загинули 38, інфіковані 1319 українців: в МОЗ повідомили нову статистику COVID-19, фото — Ракурс

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Коронавірус продовжують виявляти у все більшої кількості хворих в Україні. Центр громадського здоров’я МОЗ уранці понеділка, 6 квітня, розповів про 1 тис. 319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

В Україні померли від нового вірусу 38 людей, 28 пацієнтів одужало. Наразі найбільше випадків коронавірусної хвороби виявили у Києві (234), Тернопільській (160) та Чернівецькій областях (220). Жодного хворого немає у Миколаївській області.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Впродовж доби цього центру надійшло 373 повідомлення про підозру на COVID-19, а з початку 2020 року медики перевірили вже 5 тис. 864 повідомлення.

У неділю станом на 10.00 в Україні підтвердили 1 тис. 251 випадок інфікування коронавірусом, 32 летальних випадки і 25 випадків одужання. Таким чином за добу вірус виявили у 70 нових хворих.