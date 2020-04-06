Погибли 38, инфицированные 1319 украинском: в Минздраве сообщили новую статистику COVID-19, фото - Ракурс

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Коронавирус продолжают выявлять у все большего числа больных в Украине. Центр общественного здоровья Минздрава Украины утром в понедельник, 6 апреля, сообщил об 1 тыс. 319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

В Украине умерли от нового вируса 38 человек, 28 пациентов выздоровели. Сейчас больше всего случаев коронавирусной болезни обнаружили в Киеве (234), Тернопольской (160) и Черновицкой областях (220). Нет больных в Николаевской области.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава, а также областными лабораториями.

В течение суток в этог центра поступили 373 сообщения о подозрении на COVID-19, а с начала 2020 года медики проверили уже 5 тыс. 864 сообщения.

В воскресенье по состоянию на 10.00 в Украине подтвердили 1 тыс. 251 случай инфицирования коронавирусом, 32 летальных случая и 25 случаев выздоровления. За сутки вирус обнаружили у 70 новых больных.