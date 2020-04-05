В Украине более 1,2 тыс. больных коронавирусом, 18 инфицированных подключены к аппаратам ИВЛ

https://racurs.ua/n136261-v-ukraine-bolee-1-2-tys-bolnyh-koronavirusom-18-inficirovannyh-podklucheny-k-apparatam-ivl.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться. По состоянию на утро 5 апреля зафиксирован уже 1 тыс. 251 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Это на 156 больных больше, чем в предыдущий день. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на утреннем брифинге 5 апреля добавил, что из этих 156 случаев 12 — дети. 55 человек были госпитализированы, ни один из них не в тяжелом состоянии. Среди всех больных к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 18 человек, а общее количество госпитализированных — 624 человека.

Если мы посмотрим статистику, за сколько страны проходят путь от 100 человек до 1−1,2 тыс., то можно сказать следующие цифры: Италия этот путь прошла за шесть дней, Испания — семь дней, США — восемь дней, Украина — девять дней, — отметил Ляшко.

За последние сутки больше всего больных зарегистрировали в Киеве (31 случай), Тернопольской (25 новых больных) и Кировоградской (18 инфицированных) областях. Сейчас больше всего больных коронавирусом зарегистрировано в Киеве (225 случаев), Черновицкой области (220 случаев) и Тернопольской области — 160 инфицированных.

Среди инфицированных 55% — женщины, 45% — мужчины. 74% больных коронавирусом — лица в возрасте от 30 до 69 лет.

Общее количество лиц в Украине, которые умерли от коронавируса, — 32. Отмечается, что 84% всех умерших от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были несколько такий заболеваний. Выздоровели 25 человек.

Лаборатория Центра общественного здоровья сделала за последние сутки 1 тыс. 367 тестов на коронавирус.

Отметим, в Киеве инфицированы уже 245 человек. За последние сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилась еще на 31 человека.