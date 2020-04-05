В Киеве 245 инфицированных коронавирусом

https://racurs.ua/n136260-v-kieve-uje-chetyre-pogibshih-ot-koronavirusa-inficirovannyh-245.html

Ракурс

Коронавирусом в Киеве инфицированы уже 245 человек. За последние сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось еще на 31 человека.

Также за последние сутки из-за COVID-19 скончался еще один человек — 71-летний мужчина. Это уже четвертый летальный случай в Киеве. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Заболели 18 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 13 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет. Десять из них госпитализировали в столичные больницы, еще 21 лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков.

Отмечается, что только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, выезжали недавно за границу.

Другие за границу Украины не уезжали. Это означает, что вирус все больше охватывает Киев. И что все призывы соблюдать ограничения — это не пустые слова и не страшилки! — отметил Кличко.

Больше всего инфицированных в Соломенском, Печерском, Шевченковском и Дарницком районах столицы.

Напомним, ранее было опубликовано распоряжение КГГА, согласно которому при въезде в столицу на личном транспорте всем водителям и пассажирам транспортных средств будут измерять температуру.

Читайте также: В Киеве ввели тотальный масочный режим — новое распоряжение КГГА (ИНФОГРАФИКА)