При въезде в Киев будут измерять температуру

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Карантин в Киеве усиливается. Отныне при въезде в столицу на личном транспорте всем водителям и пассажирам транспортных средств будут измерять температуру.

Без проведения термометрии правоохранители не будут допускать въезд на территорию Киева. Соответствующее распоряжение № 12 опубликовали в Киевской городской государственной администрации.

Стоит отметить, что ранее тем, кто въезжал в столицу, температурный скрининг проводили выборочно.

Также не будут допускаться для въезда в столицу лица с признаками острых респираторных инфекций, если они не будут согласны отправиться на обсервацию, госпитализацию или самоизоляцию. Гражданам, которые должны быть на самоизоляции или обсервации, запретили самовольно покидать места самоизоляции или обсервации, в частности выезжать из Киева.

Кроме того, измерение температуры будут ежедневно проводить работникам общепита и продовольственной торговли. В случае высокой температуры таких работников будут не допускать к работе.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что запрет на передвижение личными авто могут ввести в столице. Он отметил, что запрет введут в случае худшего сценария развития событий, но «столичная власть надеется на хороший сценарий».

Запрет на частный транспорт будет действовать, если власть увидит резкий рост заболеваемости, когда «могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч людей». Кличко считает, что такие шаги предостерегают от ошибок, которые сделаны в США, Италии или Испании.