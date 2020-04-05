В Ивано-Франковске беременная женщина умерла не из-за COVID-19

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Коронавирусом в Украине инфицированы уже не менее 1 тыс. 225 человек. В Ивано-Франковске 1 апреля умерла беременная женщина, у которой было подозрение на коронавирус, ведь после вскрытия врачи увидели, что у нее было воспаление легких. Это один из симптомов коронавируса, поэтому ее анализ отправили в лабораторию.

Однако инфицирование не подтвердилось. ПЦР-тест показал отрицательный результат. Об этом в своем видеообращении в Facebook рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, «это свидетельствует о том, что женщина умерла по другой причине».

Он также добавил, что в области зафиксировали уже 94 случая инфицирования COVID-19, шесть из них летальные. В Ивано-Франковске — 34 больных. В медицинских учреждениях находятся 179 пациентов с подозрением на коронавирус. Также в больницу города госпитализировали беременную женщину, у которой подтвердили COVID-19.

Из всех больных шесть пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также коронавирусом инфицированы 16 детей, однако у всех из них легкая форма болезни.

Отметим, женщина на 36-й неделе беременности умерла в городском роддоме 1 апреля. При вскрытии у нее обнаружили пневмонию (один из основных симптомов коронавируса), поэтому направили анализы на проверку. Ребенок женщины живой, он в реанимации в состоянии средней тяжести.