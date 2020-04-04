Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Новые 130 больных COVID-19 и самый большой прирост смертей, фото — Ракурс
Новые 130 больных COVID-19 и самый большой прирост смертей: статистика коронавируса 4 апреляhttps://racurs.ua/n136255-novye-130-bolnyh-covid-19-i-samyy-bolshoy-prirost-smertey-statistika-koronavirusa-4-aprelya.htmlРакурс
Коронавирус продолжает распространяться в Украине и вечером 4 апреля Центр общественного здоровья Министерства здравохранения сообщил уже о 1 тыс. 225 случаях коронавирусной болезни COVID-19.
Это почти на 130 больных больше, чем медики сообщали сегодня утром (1 тыс. 96 случаев). В течение дня от коронавируса погибли 9 граждан.
Утренние сведения Минздрава сообщали о 23 смертях, сейчас зарегистрированы уже 32 летальных исхода. Выздоровели 25 человек.
Лаборатория Центра общественного здоровья исследовала от начала пандемии в Украине 5 тыс. 463 тесты, из которых 253 сейчас на стадии обработки.
Читайте также
Коронавирус в Украине: COVID-19 подтвержден почти у 1,1 тыс. человек, из них 78 — дети (ИНФОГРАФИКА)
Коронавирус: украинцев спасет карантин, а людей с «особыми потребностями» — вип-палаты и особое лечение
Коронавирус SARS-CoV-2: загадочный нарушитель законов эпидемиологии
«На танках через Атлантику!»: низкопробная фантастика про попаданцев позволяет точно предсказать, куда империя нанесет очередной удар
Черный лебедь пандемии коронавируса: диктатура или самоорганизация?
Загрузка...
Загрузка...