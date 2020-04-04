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Новые 130 больных COVID-19 и самый большой прирост смертей, фото — Ракурс

Новые 130 больных COVID-19 и самый большой прирост смертей: статистика коронавируса 4 апреля

4 апр 2020, 22:25
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Коронавирус продолжает распространяться в Украине и вечером 4 апреля Центр общественного здоровья Министерства здравохранения сообщил уже о 1 тыс. 225 случаях коронавирусной болезни COVID-19.

Это почти на 130 больных больше, чем медики сообщали сегодня утром (1 тыс. 96 случаев). В течение дня от коронавируса погибли 9 граждан.

Утренние сведения Минздрава сообщали о 23 смертях, сейчас зарегистрированы уже 32 летальных исхода. Выздоровели 25 человек.

Лаборатория Центра общественного здоровья исследовала от начала пандемии в Украине 5 тыс. 463 тесты, из которых 253 сейчас на стадии обработки.

Источник: Ракурс


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