В Киеве ввели тотальный масочный режим — новое распоряжение КГГА (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n136254-v-kieve-vveli-totalnyy-masochnyy-rejim-novoe-rasporyajenie-kgga-infografika.htmlРакурс
В Киеве запретили выходить на улицу без масок. Об этом говорится в новом распоряжении КГГА от 4 апреля. Оно в некоторых моментах еще жестче регламентирует жизнь киевлян, чем решение правительства.
Карантин в Киеве становится еще более жестким. Киевская городская государственная администрация выдала собственное распоряжение, дополняющее карантинные меры правительства, введенные с 6 апреля. Например, практически полностью запрещено выходить на улицу без медицинских масок.
Официальный портал Киева опубликовал документ, подписанный руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Петром Пантелеевым.
В нем установлены особые условия въезда и выезда из города, утверждены требования к качеству реализации продуктов питания, введены ограничительные мероприятия для населения.
Тотальный масочный режим вводится в том пункте распоряжения, который расширяет определение термина «общественное место», в котором запретили находиться без средств защиты.
Приказ мэрии запрещает пребывание в общественных местах (в том числе в случае выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости) без респиратора или защитной маски (в том числе изготовленной самостоятельно).
Речь идет о таких общественных местах:
- территории общего пользования (парки, лесопарки, парки культуры и отдыха, спортивные, детские площадки), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки, площади, бульвары, проспекты, улицы, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки; подземные переходы; пляжи; кладбища; другие территории общего пользования;
- помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений (в частности, заведения торговли, оказания услуг), гостиниц, общежитий, вокзалов и аэропортов;
- транспорт (в том числе работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта;
- придомовые территории; территории предприятий, учреждений, организаций.