В Киеве ввели тотальный масочный режим — новое распоряжение КГГА, фото — Ракурс

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В Киеве запретили выходить на улицу без масок. Об этом говорится в новом распоряжении КГГА от 4 апреля. Оно в некоторых моментах еще жестче регламентирует жизнь киевлян, чем решение правительства.

Карантин в Киеве становится еще более жестким. Киевская городская государственная администрация выдала собственное распоряжение, дополняющее карантинные меры правительства, введенные с 6 апреля. Например, практически полностью запрещено выходить на улицу без медицинских масок.

Официальный портал Киева опубликовал документ, подписанный руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Петром Пантелеевым.

В нем установлены особые условия въезда и выезда из города, утверждены требования к качеству реализации продуктов питания, введены ограничительные мероприятия для населения.

Тотальный масочный режим вводится в том пункте распоряжения, который расширяет определение термина «общественное место», в котором запретили находиться без средств защиты.

Приказ мэрии запрещает пребывание в общественных местах (в том числе в случае выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости) без респиратора или защитной маски (в том числе изготовленной самостоятельно).

Речь идет о таких общественных местах: