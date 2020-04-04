У Києві запровадили тотальний «масочний режим» — нове розпорядження КМДА, фото — Ракурс

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У Києві заборонили виходити на вулицю без масок. Про це йдеться у новому розпорядженні КМДА від 4 квітня. Воно у деяких моментах ще жорсткіше регламентує життя киян, аніж рішення уряду

Карантин у Києві стає ще більш жорсткішим. Київська міська державна адміністрація видала власне розпорядження, яке доповнює карантинні обмеження уряду, запроваджені з 6 квітня. Наприклад, практично повністю заборонено виходити на вулицю без медичних масок.

Офіційний портал Києва опублікував документ, підписаний керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Петра Пантелєва.

У ньому також встановлені особливі умови в’їзду та виїзду з міста, затверджені вимоги до якості реалізації продуктів харчування, запроваджені обмежувальні заходи для населення.

Тотальний масочний режим запроваджується у пункті, в якому йдеться про розширення визначення терміну «громадське місце», у яких заборонили перебувати без засобів захисту.

Отож, наказ мерії забороняє перебування в громадських місцях (у тому числі у випадку вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності) без вдягнутих засобів респіратора або захисної маски (в тому числі виготовлених самостійно).

Йдеться про такі громадські місця: