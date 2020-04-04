У Києві запровадили тотальний масочний режим — нове розпорядження КМДА (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n136254-u-kyievi-zaprovadyly-totalnyy-masochnyy-rejym-nove-rozporyadjennya-kmda-infografika.htmlРакурс
У Києві заборонили виходити на вулицю без масок. Про це йдеться у новому розпорядженні КМДА від 4 квітня. Воно у деяких моментах ще жорсткіше регламентує життя киян, аніж рішення уряду
Карантин у Києві стає ще більш жорсткішим. Київська міська державна адміністрація видала власне розпорядження, яке доповнює карантинні обмеження уряду, запроваджені з 6 квітня. Наприклад, практично повністю заборонено виходити на вулицю без медичних масок.
Офіційний портал Києва опублікував документ, підписаний керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Петра Пантелєва.
У ньому також встановлені особливі умови в’їзду та виїзду з міста, затверджені вимоги до якості реалізації продуктів харчування, запроваджені обмежувальні заходи для населення.
Тотальний масочний режим запроваджується у пункті, в якому йдеться про розширення визначення терміну «громадське місце», у яких заборонили перебувати без засобів захисту.
Отож, наказ мерії забороняє перебування в громадських місцях (у тому числі у випадку вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності) без вдягнутих засобів респіратора або захисної маски (в тому числі виготовлених самостійно).
Йдеться про такі громадські місця:
- території загального користування (парки, лісопарки, парки культури і відпочинку, спортивні, дитячі майданчики), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики, майдани, площі, бульвари, проспекти, вулиці, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; підземні переходи; пляжі; кладовища; інші території загального користування;
- приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, підприємств, установ (зокрема, але не виключно: заклади торгівлі, надання послуг), готелів гуртожитків, вокзалів та аеропортів;
- транспорт (в тому числі який працює в режимі регулярних спеціальних перевезень), зупинки громадського транспорту;
- прибудинкові території; території підприємств, установ, організацій.